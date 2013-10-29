Кемерон: Уряд Британії не дозволить публікувати нові документи Сноудена

"Якщо газети не продемонструють свою соціальну відповідальність, уряду буде дуже важко втриматися від того, щоб не зробити відповідні кроки", - підкреслив прем'єр-міністр країни Девід Кемерон, пише ІТАР-ТАСС.

Він зауважив, що газета "Гардіан" надрукувала матеріал, який "завдає шкоди" після того, як погодилася знищити дані, отримані від Сноудена.

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У законодавстві Великобританії існує положення, згідно з яким влада має право заблокувати оприлюднення будь-якої інформації, якщо вона, на думку уряду, може завдати шкоди національній безпеці. При цьому заборона на публікацію виносить закритий суд за позовом влади.

У п'ятницю Кемерон звинуватив Сноудена і газети, які з ним співпрацюють в тому, що вони "допомагають ворогам Великобританії", розкриваючи методи роботи національних спецслужб.

Нагадаємо 24 жовтня стало відомо, що посла США в Німеччині було викликано до місцевого МЗС через підозри у прослуховуванні мобільного телефону канцлера Ангели Меркель американськими спецслужбами. Інформація про стеження за Меркель з'явилася в німецькій газеті Der Spiegel, яка раніше повідомляла, що АНБ отримало доступ до пошти президента Мексики.

23 жовтня президент США Барак Обама в телефонній розмові запевнив Меркель, що її телефон не прослуховується. Тим часом в італійській пресі з'явилися повідомлення, що АНБ і Британський центр урядового зв'язку (GCHQ) відстежували внутрішню комунікацію уряду і військових відомств Італії, а також прослуховували телефонні розмови пересічних громадян Італії. Декількома днями раніше стало відомо про масове стеження за французькими громадянами.

Колишній співробітник АНБ і ЦРУ Едвард Сноуден у червні 2013 року передав журналістам The Guardian і The Washington Post секретні документи, в яких повідомлялося про стеження американських спецслужб за іноземними громадянами та інтернет-користувачами. У липні Сноуден, обвинувачений в США в розголошенні державної таємниці, отримав тимчасовий притулок у Росії.