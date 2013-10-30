Суддя трибуналу ООН виступить із заявою у справі Arctic Sunrise 4 листопада

Суддя міжнародного трибуналу в Гамбурзі, куди Нідерланди звернулися у зв'язку з інцидентом навколо судна Arctic Sunrise і його екіпажа, обвинуваченого в РФ у хуліганстві, виступить із заявою у понеділок, 4 листопада.

Про це йдеться в обнародуваній трибуналом заяві, передає РІА «Новости».

Тимчасовий суддя, обраний Нідерландами для розгляду поданої заяви, виступить з короткою заявою згідно з регламентом трибуналу, тоді як слухання по суті мають відбутися 6 листопада.

Нідерланди зажадали вжити забезпечувальних заходів, зокрема, дати можливість судну Arctic Sunrise залишити територіальні води РФ, звільнити його екіпаж, припинити адміністративні та судові розгляди у справі навколо судна в російських інстанціях.

Росія відмовилася брати участь в розглядах, тому її представників на дебатах не буде. МЗС РФ аргументував позицію Росії тим, що вона ратифікувала в 1997 році Конвенцію ООН з морського права, відповідно до якої було засновано трибунал, відмовившись вживати передбачені в цій конвенції процедури врегулювання спорів про здійснення суверенних прав і юрисдикції, що ведуть до обов'язкових для сторін рішень.

Активісти Greenpeace 18 вересня в Печорському морі спробували піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф", щоб провести там акцію проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня на борт Arctic Sunrise, на якому припливли екологи, висадилися російські прикордонники. Судно було відбуксоване до Мурманська, а 30 активістів, серед яких і українець, було арештовано за звинуваченням у піратстві. Пізніше справу перекваліфіковували зі статті "піратство" на статтю "хуліганство".