Ще чотирьом активістам Greenpeace пред'явили звинувачення в хуліганстві

Слідство у понеділок ввечері пред'явило звинувачення в хуліганстві ще чотирьом затриманим з судна Greenpeace Arctic Sunrise - журналісту з Великобританії Кірон Джону Брайну, механіку з Нової Зеландії Джону Бічему, британському механіку Йену Роджерсу і громадянинові Великобританії Френсісу Майклу Патріку Хьюетсону, повідомила РІА Новини прес-секретар екологічної організації Марія Фаворська.

Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін заявив 23 жовтня, що обвинувачення затриманим у ході акції Greenpeace перекваліфікували з "піратства" на "хуліганство" (частина 2 статті 213 КК РФ). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до семи років (попередня - до 15 років). За його словами, органи слідства не виключають можливості пред'явлення ряду фігурантів та інших звинувачень, зокрема, за статтею 318 КК РФ (застосування насильства відносно представника влади).

Фаворська уточнила, що раніше слідство вже висунуло обвинувачення в хуліганстві керівнику прес-служби Greenpeace Росії Андрію Аллахвердову, громадянці Туреччини Гізем Акха, капітану Пітеру Вілкоксу, громадянину України Руслану Якушеву і канадцеві Олександру Полу.

Активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломної" ​​для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку. Активістів доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст. Минулого тижня всіх 30 осіб було заарештовано. Після акції на "Прирозломній" ​​було порушено кримінальну справу про піратство.