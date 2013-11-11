Великобританія хоче почути роз'яснення The Guardian щодо публікацій Сноудена

Алан Расбріджер відповість на запитання, які цікавлять членів Комітету з внутрішніх справ британського парламенту, вже в грудні, повідомляє Russia Today з посиланням на агентство AP.

Група депутатів, що входять до правлячої консервативної партії, у листі головному редактору запропонували йому перед публікацією документів, наданих Едвардом Сноуденом, проконсультуватися з владою і службами безпеки. Ресбріджер, у свою чергу, звинуватив британську владу в тиску на ЗМІ і заявив, що якщо з газетами, що публікують секретні документи, будуть поводитися як з винними, то майбутні викривачі стануть безпосередньо виставляти документи в інтернеті.

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Напередодні на відкритих парламентських слуханнях вперше в історії виступили голови трьох ключових спецслужб Великобританії, включаючи розвідку (MI6) і контррозвідку (MI5). Вони однозначно заявили, що методи їх роботи були законні, а масштаби прослуховувань - розумні, проте викриття Сноудена завдали серйозної шкоди національної безпеці та зіграли на руку терористам.

Британська газета The Guardian влітку нинішнього року опублікувала дані про надсекретну програму американського уряду PRISM. Інформацію передав виданню колишній агент американських спецслужб Едвард Сноуден. Останніми тижнями в пресі з'являються нові його викриття.