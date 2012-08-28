Британський парламент може закритися на 5 років
09:33, 28 серпня 2012Політика
1846 0
Обидві палати британського парламенту можуть закритися на 5 років у відповідності з планом їх реконструкції.
Британський парламент евакуюють
Як повідомляє The Sunday Times, реконструкція обійдеться в 3 млрд фунтів стерлінгів. Палати лордів і громад можуть бути евакуйовані вперше з часів Другої світової війни.
"Розглядаються й інші можливості - залишити Вестмінстерський палац назавжди, продати його і побудувати нову будівлю парламенту або продовжувати десятиліттями проводити ремонтні роботи під час літніх канікул. Але прихильники плану тимчасової евакуації вважають, що це могло б заощадити гроші платників податків", - пише автор.
"Ми або переїдемо, або витратимо 10 млрд фунтів стерлінгів за 20-30 років на спроби виконати ці (ремонтні) роботи під час літньої перерви", - сказало джерело в Палаті громад.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter