Британський парламент може закритися на 5 років

Як повідомляє The Sunday Times, реконструкція обійдеться в 3 млрд фунтів стерлінгів. Палати лордів і громад можуть бути евакуйовані вперше з часів Другої світової війни.

"Розглядаються й інші можливості - залишити Вестмінстерський палац назавжди, продати його і побудувати нову будівлю парламенту або продовжувати десятиліттями проводити ремонтні роботи під час літніх канікул. Але прихильники плану тимчасової евакуації вважають, що це могло б заощадити гроші платників податків", - пише автор.

"Ми або переїдемо, або витратимо 10 млрд фунтів стерлінгів за 20-30 років на спроби виконати ці (ремонтні) роботи під час літньої перерви", - сказало джерело в Палаті громад.

"Инопресса"