Британія вимагає у The New York Times знищити документи Сноудена

Як повідомили джерела, знайомі з ситуацією, мова йде про документи, що розповідають про діяльність американської розвідки і британського Центру урядового зв'язку (Government Communications Headquarters, GCHQ - спецслужба, яка здійснює радіоелектронну розвідку і захист інформації уряду та армії), який співпрацює з нею, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Відповідний запит був направлений керівництву The New York Times від якогось високопоставленого дипломата з британського посольства у Вашингтоні. За даними джерел Reuters, відповіді на цей запит дано не було.

Раніше власті Великобританії зажадали знищення документів, переданих Сноуденом, у The Guardian. У відповідь на це редакція британської газети прийняла рішення передати документи The New York Times, вважаючи, що американське видання більше захищене від тиску завдяки першій поправці до конституції США, яка гарантує свободу слова.

У середині серпня співробітники GCHQ прийшли до редакції The Guardian і знищили комп'ютери, на яких зберігалися передані Сноуденом матеріали, включаючи ноутбук головного редактора. Однак, головред газети заявив, що роботу над документами буде продовжено, тільки з-за кордону.

Відомо, що один з журналістів британської газети, який писав статті за документами Сноудена, Гленн Грінвальд, працює над ними, перебуваючи в Бразилії. Про те, що між виданням і британською владою розгорівся конфлікт через публікації секретних документів, стало відомо 18 серпня, після того, як у лондонському аеропорту затримали і допитали бойфренда Грінвальда, бразильця Давида Міранду, який допомагав журналісту в роботі над секретними матеріалами.

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден передав масу секретних документів про роботу спецслужб США і Великобританії американським і британським журналістам. Він розкрив свою особу, вже виїхавши зі США, де йому тепер загрожує кримінальне переслідування. Наразі Сноуден перебуває у Росії, де йому надали притулок .