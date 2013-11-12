На Луганщині сторож тиждень просидів без їжі і води у покинутій штольні

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області, 3 листопада до Краснодонського райвідділу міліції звернувся приватний підприємець, який заявив про те, що сторож його підприємства зник безвісти. Як пояснив заявник, 52-річний чоловік працював у нього за наймом і охороняв дачу, де зберігається інвентар і устаткування. Кілька днів господар не з'являвся, а коли прийшов – побачив, що сторожа немає, з генератора викрадена мідна обмотка, а в приміщенні видно сліди крові.

Слідчо-оперативна група встановила, що незадовго до цього господар звільнив за систематичне п’янство двох працівників, 1981 і 1983 рр. н. Правоохоронці розшукали їх, і вони призналися, що вирішили помститися роботодавцеві, а заразом і заробити. Увечері 31 жовтня вони відправилися на дачу. Поки один зловмисник відволікав увагу сторожа, другий ззаду вдарив чоловіка палицею по голові. Грабіжники побили сторожа і, поки він був непритомним розібрали устаткування. Потім, щоб приховати сліди злочину, відтягнули побитого чоловіка і кинули до покинутої штольні. Забравши з дачі 43 метри мідного проводу, викрадачі втекли з місця злочину.

Перевіривши вказане місце, співробітники міліції знайшли живим чоловіка, який провів у штольні без їжі і води цілий тиждень з травмами кінцівок і голови. «Швидкою допомогою» постраждалого доправили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями 15, 115 і 187 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) і (розбій). Стосовно зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.