11-річну дівчинку задушили дротом і кинули, вважаючи мертвою

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 30 липня опівночі до чергової частини Роздільнянського райвідділу міліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до медичної установи доставили непритомну 11-річну жительку району. Дитина була в дуже тяжкому стані в результаті механічної асфіксії. На шиї дівчинки чітко було видно характерний слід.

«Мати постраждалої повідомила, що її дочку знайшов сусід у лісосмузі неподалік від дому. За її словами, дочка пішла за село, щоб пригнати корову, але до темноти не повернулася. Дитину шукали всім селом, і знайшли у непритомному стані», - розповіли у відділі.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати всі обставини трагічної події, а в результаті встановити і за дві доби затримати підозрюваних у злочині, якими виявилися також жителі цього району - 19-річний хлопець і 16-річна дівчина.

«Пізніше встановили, що затримана співмешкала з рідним братом постраждалої, і якийсь час проживала разом з ними в одному будинку. Того вечора 11-річна дівчинка побачила в лісосмузі свою майбутню родичку в обіймах невідомого чоловіка, і пообіцяла розповісти про це старшому братові... Хлопець, наздогнавши малолітню, повалив її на землю і прикрив рот, а його подруга накинула дріт на шию дитині і почала душити. Тільки коли дівчинка знепритомніла, вони залишили її в кущах, упевнені, що вбили. Щоб заплутати сліди, імітували згвалтування, знявши з неї нижню білизну», - цитує відділ в.о. начальника Роздільнянського райвідділу міліції Юрія Присуху.

Зараз зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За замах на вбивство їм загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи на строк від 10 до 15 років.