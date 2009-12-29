Чоловіка вбили за те, що він не зняв взуття в гостях

У райцентрі Верхній Рогачик Херсонській області 26-річний хлопець на смерть побив 48-річного чоловіка, який не роззувся, будучи у нього в гостях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облуправління МВС України.

Тіло 48-річного чоловіка, який помер від черепно-мозкової травми, знайшли на вулиці. У ході слідства стало відомо, що злочин скоїв знайомий загиблого – раніше судимий місцевий житель. Його затримали.

Зловмисник і потерпілий разом із друзями розпивали спиртне. Між ними виник конфлікт через те, що гість не зняв черевики і забруднив килим. Господар будинку побив 48-річного гостя, після чого продовжив пити з друзями. Коли вони зрозуміли, що товариш мертвий, витягнули тіло з будинку і кинули на вулиці, щоб сусіди подумали, що чоловік замерз.