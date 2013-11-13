Президент Польщі вибачився перед Росією за погроми націоналістів

Відповідну заяву глава держави зробив в ефірі радіостанції ZET. Те, що відбулося близько дипмісії Коморовський назвав «абсолютним скандалом, який ніяк не можна виправдати».

Коморовський визнав, що російській стороні варто направити офіційні вибачення від імені Польщі. Глава держави підкреслив, що діям погромників немає виправдань, і додав, що існують численні сили, які прагнуть представити Польщу русофобським державою, повідомляє Lenta.ru.

З вимогою офіційних вибачень до польського посла в Москві раніше звернувся МЗС Росії. У зовнішньополітичному відомстві заявили, що польські власті не забезпечили безпеку дипмісії і це призвело до фактичної тимчасової зупинки її роботи. Зокрема, МЗС вказав на неефективну роботу поліції, яка не зуміла запобігти «розгул молодиків».

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Заворушення біля посольства Росії у Варшаві відбулися під час «Маршу незалежності», який щорічно влаштовують польські націоналісти. Погромники, зокрема, спалили російський прапор і розташовану біля будівлі дипмісії поліцейську будку.

13 листопада у відповід акцію провела біля польського посольства в Москві незареєстрована партія «Інша Росія»: активісти кинули в бік диппредставництва кілька димових шашок.