Сноуден міг передати ЗМІ до 200 тисяч секретних документів
Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден міг передати засобам масової інформації до 200 тисяч секретних документів американських спецслужб.
Про це повідомив глава Агентства національної безпеки (АНБ) США генерала Кіт Александер, передає РІА Новини.
"Сноуден передав журналістам від 50 до 200 тисяч документів. Вони продовжують публікуватися", - заявив глава відомства.
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Раніше газета Washington Post повідомляла, що Сноуден має у своєму розпорядженні приблизно 30 тисяч документів, але не всі з них передав у розпорядження журналістів.
Агентство з посиланням на джерела в британському уряді також відзначає, що серед матеріалів, які потрапили до Сноудена, принаймні 58 тисяч секретних документів британського Центру урядового зв'язку, який співпрацював з АНБ.
Для порівняння від американського військового Бредлі Меннінга сайт WikiLeaks отримав близько 400 тисяч документів Пентагону, що стосуються війни в Іраку, 250 тисяч депеш держдепартаменту і кілька десятків тисяч матеріалів про операції в Афганістані. Однак ці документи не мали рівня секретності, порівнянного з витоком, який здійснив Сноуден.
Сноуден у 2013 році поширив інформацію про програми стеження американських спецслужб, у США його звинувачують у незаконному розголошенні секретних відомостей. Він прибув до Росії у червні цього року транзитом з Гонконгу, але затримався в московському аеропорту "Шереметьєво". Першого серпня Сноуденом було надано притулок у Росії терміном на рік, а з листопада він отримав роботу з підтримки великого російського сайту.