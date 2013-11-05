Євросоюз чекає від США реакції на шпигунський скандал

«Я упевнений, що спільна заява президентів і прем`єр-міністрів держав ЄС (за підсумками жовтневого саміту ЄС в Брюсселі) посилає сильний сигнал через Атлантику про те, що ми ставимося до цього питання серйозно і чекаємо, що США в найближчий день і тижні приділять цьому належну увагу і зроблять належні висновки», - сказав ван Ромпей, виступаючи в Європарламенті, передає РІА Новости.

На тему: У США визнали надмірними масштаби власного шпигунства

Німеччина і Франція в ході саміту ЄС 28-29 жовтня заявили про намір провести до кінця року двосторонні переговори з США з метою досягнення взаєморозуміння у сфері контролю за діяльністю розвідувальних спецслужб у зв`язку з оприлюдненням ЗМІ повідомлень про масштабне шпигунство США щодо низки членів ЄС.

«В даний час з США вже ведуться переговори, щоб забезпечити розвиток цієї ініціативи», - повідомив ван Ромпей.

Скандал навколо прослуховування американськими спецслужбами телефонів громадян і глав європейських країн розгорівся нещодавно на тлі публікацій європейських ЗМІ, заснованих на документах, які передав пресі екс-співробітник спецслужб США Едвард Сноуден.