Газпром хоче змусити росіян сплачувати за послуги ЖКГ авансом

У Росії за житлово-комунальні послуги населення, можливо, скоро буде сплачувати авансом - до 10-го числа поточного, а не наступного місяця, як було досі. Глава уряду РФ Дмитро Медведєв доручив відомствам опрацювати це питання до 5 грудня.

Захід має знизити заборгованість населення перед ресурсопостачальними організаціями. Боргів накопичилося більш ніж на 248 млрд руб., близько третини цієї суми припадає на шість регіонів країни, пишуть "Ведомости".

Ідея авансових платежів належить «Газпрому». Населення - проблемна група, нарікав голова правління «Газпрому» Олексій Міллер у жовтні: «З 100,7 млрд загальної заборгованості борги споживачів - 45 млрд руб.».

Міллер запропонував використовувати досвід країн Східної Європи: за комунальні послуги там сплачують авансом незалежно від того, чи є у споживачів прилади обліку.

Тепер Мінрегіон, Мінекономрозвитку та Федеральна служба з тарифів повинні підготувати поправки до Житлового кодексу.

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Жорсткі заходи не вирішать проблему з боргами, вважають скептичні експерти. По-перше, той, хто не може платити, не буде цього робити й далі, якщо не дати знижку при авансовому платежі. По-друге, як і раніше незрозуміло, як розібратися з неплатниками: відключити газ в багатоквартирному будинку навіть у одного або декількох мешканців складно, а іноді неможливо.

А держава ризикує отримати негативні соціальні наслідки, попереджають експерти: у якийсь місяць населенню доведеться заплатити за послуги ЖКГ двічі - за минулий та поточний місяці.

«Газпром» задоволений переліком доручень прем'єра, каже його представник. Авансові платежі підвищать фінансову дисципліну населення, сподівається він: «У магазині у вас не виникає питання, чому спочатку ви платите, а потім споживаєте. Чому тут повинна бути інша логіка?».

Експерти вважають, що нова система оплати не вирішить і одну з найбільших проблем ЖКГ: навіть якщо гроші будуть сплачені, на шляху до «Газпрому» їх як і раніше зможуть вкрасти.

Міллер недавно запропонував перевести на передоплату Україну, якщо вона не погасить борг у 882 млн дол Медведєв підтримав і цю пропозицію Міллера.