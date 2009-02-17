Медведєв доручив скоротити витрати адміністрації Кремля

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив підготувати пропозиції зі скорочення державних витрат адміністрацією Кремля, Радою Федерації і регіональними законодавчими зборами.

"Ситуація в економіці непроста, ми повинні думати про економію держвитрат на всіх рівнях. Хотів би, щоб Рада Федерації подумала про це і дала відповідні рекомендації законодавчим зборам суб`єктів Федерації", - сказав Медведєв на зустрічі з членами ради палати Ради Федерації.

"Пропоную кожному органу управління представити свої пропозиції на цю тему... Починати треба з себе. Адміністрація президента - не найбільша структура, але і вона повинна дати позитивний приклад. Сергію Євгеновичу, підготуйте пропозиції про економію витрат щодо адміністрації президента", - сказав Медведєв, звертаючись до голови кремлівської адміністрації Сергія Наришкіна.

Спікер верхньої палати Сергій Міронов повідомив, що Рада Федерації вже скоротила витрати на 30%, а по деяких позиціях - до 60%.

РІА Новости