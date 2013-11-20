Фракція Європарламенту закликала Керрі вибачитися перед ЄС за шпигунство
00:08, 20 листопада 2013Світ
253 0
Фракція ліберальних демократів Європарламенту, очолювана колишнім прем'єр-міністром Бельгії Гі Верхофстадтом, закликала держсекретаря США Джона Керрі публічно вибачитися перед громадянами країн Євросоюзу у зв'язку з інформацією про те, що Агентство національної безпеки США здійснювало за ними електронний шпигунство.
Фракція Європарламенту закликала Керрі вибачитися перед ЄС за шпигунство / Фото: peoples.ru
"Альянс ліберальних демократів Європи (ALDE) вважає, що держсекретар США Джон Керрі повинен бути запрошений до Європейського парламенту з тим, щоб виступити перед обрану європейцями асамблеєю і принести вибачення", - йдеться в повідомленні фракції, що надійшов в РІА Новини.
На тему: У США хочуть обмежити діяльність розвідслужб
Шпигунський скандал розгорівся в країнах Європи після публікації в жовтні даних, наданих раніше екс-співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом, про те, що американські спецслужби масово збирали метадані про дзвінки як мінімум 35 глав держав, включаючи європейські. Серед тих, кого прослуховувало АНБ, виявилася і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter