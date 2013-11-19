У США хочуть обмежити діяльність розвідслужб

«Демократи та республіканці наполягають на ухваленні закону, який обмежить збір інформації за програмами АНБ та внесе деяку ясність у правила відбору розвідданих», - зазначає The New York Times, передає Russia Today.

Прихильники прийняття закону сподіваються включити його у великий пакет законопроектів у галузі оборони, який найближчим часом буде обговорюватися у сенаті.

Проте всі розуміють, як важко буде обмежити можливості і регламентувати способи отримання розвідувальної інформації. «Коли у вас є потяг, який йде на певну станцію, ви із задоволенням причепете до нього ще один вагончик. Навіть якщо це буде означати війну», - зазначив сенатор- демократ Річард Блюменталь.

Обговорення дій АНБ в конгресі США призведе до виникнення нових проблем у Білого дому, вважає видання.

«Конгрес може спровокувати ще одне неприємне обговорення для адміністрації Барака Обами, яка намагається подолати проблеми, пов'язані з реформою охорони здоров'я», - зазначає The New York Times.

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Партійні керівники готові блокувати обговорення діяльності АНБ і викриттів Сноудена в сенаті. За інформацією газети, лідер більшості Гаррі Рейд та його союзники вже підготували процедурні бар'єри, які не дозволять прихильникам критики АНБ внести правки до законопроектів, підготовлених для Пентагону.

Нагадаємо, що головний викривач діяльності АНБ - Едвард Сноуден - отримав притулок у Росії і нечасто спілкується з пресою. Проте журналісти продовжують публікацію інформації, яку колишній співробітник ЦРУ скопіював з секретних архівів американських спецслужб.

18 листопада батько Сноудена Лон в інтерв'ю норвезькій газеті «Верденс ганг» заявив, що історія, яка розгорнулася в останні півроку навколо його сина і розкритих ним секретних відомостей, ще дуже далека від завершення.

«У липні мені хтось сказав, що вже до вересня всі забудуть, хто такий Едвард Сноуден. Я відповів, що пам'ятати це ім'я будуть і у вересні наступного року. У цій історії ще залишилося багато недоговореного, і гласності будуть віддані куди більш серйозні факти, ніж ті, про які вже відомо», - розповів Сноуден-старший.