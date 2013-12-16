Польща і Литва схвильовані можливим розміщенням ракет Росії на кордоні з ЄС
23:59, 16 грудня 2013Світ
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Польща і Литва висловили занепокоєння у зв'язку з планами Росії розмістити в Калінінградській області ракетно-зенітні комплекси "Іскандер".
Польща і Литва схвильовані можливим розміщенням ракет Росії на кордоні з ЄС
Литовський міністр оборони Юозас Олекас заявив, що чим мілітаризованішим стане регіон, тим неспокійніше там буде, пишет ВВС Украина.
В міністерстві оборони Росії зазначили, що "Іскандери" замовили для Західного військового округу країни, але не уточнили, де саме комплекси будуть розміщені.
Москва неодноразово стверджувала, що може відповісти на модернізацію елементів американської ПРО в Європі розгортанням ракетних комплексів "Іскандер" поблизу європейських кордонів, а також іншими заходами.
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