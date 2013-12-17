Глядачі Euronews визнали Сноудена "Людиною року"

За Сноудена віддали свої голоси 47% глядачів, які взяли участь у голосуванні. Екс-співробітнику ЦРУ вдалося обійти Папу Римського Франциска, президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангелу Меркель, пише РІА Новости.

Раніше британська газета Guardian, яка першою опублікувала скандальні документи, також визнала Сноудена "Людиною року".

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Едвард Сноуден поширив інформацію про програми стеження американських спецслужб, в США його звинувачують у незаконному розголошенні секретних відомостей.

Він прибув до Росії у червні цього року транзитом з Гонконгу, але затримався в московському аеропорту "Шереметьєво".

Першого серпня Сноудену було надано притулок у Росії терміном на рік.