Візит Сноудена до Європарламенту переноситься

18:52, 16 грудня 2013
Світ
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Сноудена заслухають у січні, а не в грудні.

Едвард Сноуден

Європарламент планує провести розмову з екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом у січні, а не в грудні, як передбачалося раніше. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника Європарламенту.

"Я можу підтвердити, що різні політичні фракції Європейського парламенту обговорюють, аби провести її (розмову) в січні, бо зробити це цього тижня, як раніше планувалося, більше немає можливості. Наразі обговорюється січень, але фіксованої дати поки що немає", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, вони також досі не визначилися, в якій формі пройде розмова: чи буде це запис і скільки питань направить кожна фракція. "Це поки що обговорюється", - відзначив представник ЄП.

Раніше повідомлялося, що Європарламент збирається поставити питання Сноудену, але поки що не визначився ні з датою, ні з формою спілкування. Депутати від соціалістів і "зелених" хочуть заслухати заздалегідь записані відповіді Сноудена на питання ЄП, вважаючи, що прямий відеозв'язок може створити загрозу для його безпеки. Депутати від Європейської народної партії, навпаки, виступають за пряме включення.

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