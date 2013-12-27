США озброюють Ірак ракетами і безпілотниками - ЗМІ

Інформацію про це підтвердили в Держдепартаменті країни, пише Російська служба BBC.

Раніше інформація про постачання зброї і БПЛА з'явилася в американській пресі. Повідомлялося, що угоди було досягнуто в листопаді на зустрічі президента США Барака Обами і прем'єр-міністра Іраку Нурі Малікі.

Ситуацію з безпекою в Іраку в 2013 році експерти називають найкритичнішою за останні п'ять років. За даними ООН, в результаті хвилі насильства в країні тільки за вересень загинуло більше тисячі осіб і було поранено понад дві тисячі.

За неофіційною інформацією, в жовтні загинуло не менше 600 осіб, більшість з яких - шиїти. Найчастіше в організації вибухів підозрюють місцевих сунітських бойовиків, пов'язаних з "Аль-Каїдою".