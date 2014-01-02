Бесеску: Румунія повинна відкрито заявити, що Молдова є румунською землею

Це у виступі по місцевому телебаченню підкреслив президент Румунії Траян Бесеску, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"2014 рік має стати роком, в якому ми чесно і відкрито заявимо, що Молдова - це румунська земля, - вважає Бесеску. - Ця країна не народилася одночасно з пактом Ріббентропа-Молотова, у неї є історія, культура, мова, пов'язані з Румунією та румунським народом". Він висловив побажання, щоб цією ідеєю перейнялися "не тільки політики, а й усі румуни", що живуть як у Румунії, так і в Молдові.

На тему: Президент Румунії назвав новою метою країни об'єднання з Молдовою

У грудні минулого року Бесеску заявив, що возз'єднання двох держав має стати третім національним проектом Румунії після вступу до НАТО та ЄС. Він підкреслив, що після закінчення в 2014 році строку його президентства має намір зайнятися просуванням цього проекту.

Цю заяву жорстко розкритикували як у Кишиневі, так і в Бухаресті. Прем'єр Молдови Юрій Лянке зі свого боку відповів, що подібні заяви дестабілізують політичну ситуацію в країні і можуть тільки нашкодити.

А глава румунського кабінету міністрів Віктор Понта зазначив, що "необдумані заяви Бесеску про об'єднання двох держав можуть лише перешкодити курсу європейської інтеграції Молдови і привести там до влади опозиційних комуністів на майбутніх парламентських виборах".