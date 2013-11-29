Молдова хоче об'єднатися з ЄС, а не з Румунією - прем'єр країни
20:37, 29 листопада 2013Світ
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Молдова не готова до об'єднання з Румунією, країна вважає за краще інтегруватися з ЄС, заявив прем'єр-міністр Юрій Лянке
Лянке каже, що Молдова не хоче до Румунії / Фото: basarabia.md
«Ні. Тому що у нас дуже чіткі завдання щодо інтеграції Республіки Молдова в ЄС. Коли ми будемо в Європейському союзі, там у нас там буде спільний політичний простір, економічний, торговельний. Без кордонів внутрішніх. Ось до цього ми будемо прагнути», - сказав Лянке РІА Новости в кулуарах саміту «Східне партнерство», відповідаючи на питання, чи можливе об'єднання Молдови та Румунії.
Президент Румунії Траян Бесеску заявив раніше, що хотів би бачити Молдову і Румунію єдиною державою. За його словами, об'єднання з Молдовою має стати третім важливим проектом у зовнішній політиці Румунії після вступу до НАТО та приєднання до ЄС.
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