Молдова хоче об'єднатися з ЄС, а не з Румунією - прем'єр країни

«Ні. Тому що у нас дуже чіткі завдання щодо інтеграції Республіки Молдова в ЄС. Коли ми будемо в Європейському союзі, там у нас там буде спільний політичний простір, економічний, торговельний. Без кордонів внутрішніх. Ось до цього ми будемо прагнути», - сказав Лянке РІА Новости в кулуарах саміту «Східне партнерство», відповідаючи на питання, чи можливе об'єднання Молдови та Румунії.

Президент Румунії Траян Бесеску заявив раніше, що хотів би бачити Молдову і Румунію єдиною державою. За його словами, об'єднання з Молдовою має стати третім важливим проектом у зовнішній політиці Румунії після вступу до НАТО та приєднання до ЄС.