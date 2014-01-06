У Токіо на аукціоні за 70 тисяч доларів продали гігантського тунця

У рамках заходу провели аукціон, на якому продали величезного тунця за 70 тисяч доларів, передає ТСН.

Рибину вагою 230 кілограмів придбав мережевий суші-ресторан, він вже третій рік поспіль виграє торги за найбільшого тунця сезону.

Раніше аукціон в Цукідзі був популярною туристичною розвагою, але через погану поведінку приїжджих, які постійно намагалися помацати лоти - їм заборонили сюди приходити.

За місцевою прикметою, перший оптовий розпродаж визначає вартість риби на весь наступний рік, якщо вона справдиться - нічого доброго цього року рибалкам не світить, адже ціни нині - мало не в двадцять разів менші за торішні.