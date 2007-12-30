Тимошенко висловила співчуття Пакистану

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття пакистанському народу у зв’язку з терактом, в результаті якого загинули десятки людей, в тому числі колишній прем’єр-міністр Пакистану Беназір Бхутто.

«В Україні з глибоким сумом дізналися про скоєний 27 грудня у місті Равалпінді терористичний акт, в результаті якого загинули десятки людей, в тому числі колишній прем’єр-міністр Пакистану Беназір Бхутто, а також багато людей отримали поранення», - йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО до прем’єр-міністра Пакистану Мохаммедміана СУМРО, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

«Ми поділяємо біль непоправних втрат громадян Вашої держави та рішуче засуджуємо тероризм у будь яких його проявах», - наголосила прем’єр-міністр України.

Вона висловила щирі співчуття всьому пакистанському народу, зокрема родинам і близьким загиблих, і побажала найскорішого одужання усім постраждалим в результаті цього злочину.