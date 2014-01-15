ЄС і МС не зможуть повністю уніфікувати транзитні системи

Європейський союз і Митний союз намагаються зблизити системи митного оформлення при транзиті товарів, але повністю їх уніфікувати не зможуть, заявив глава Федеральної митної служби Росії Андрій Бельянінов журналістам у середу.

Про це пише РИА Новости.

«Вони, безумовно, сумісні, але не можуть бути дзеркальними в силу різних економічних умов», - сказав Бельянінов.

Читайте також: Саміт Росія - ЄС буде урізаний

Він додав, що «всі наші зусилля спрямовані на те, щоб максимально зблизити митні системи».

При цьому глава ФМС уточнив, що «наші вимоги щодо заповнення так званих інформаційних полів дещо ширші, ніж у Європейському союзі».