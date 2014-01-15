Саміт Росія-ЄС буде урізаний

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-аташе постійного представництва РФ при ЄС Кирила Іванова.

"За взаємною домовленістю, цей саміт Росія-ЄС буде проходити дещо динамічніше і у вужчому складі, ніж зазвичай. Це робиться на прохання сторони Євросоюзу, яка запропонувала такий варіант, з чим російська сторона погодилася, в тому числі з урахуванням того, що цей саміт відбувається на території ЄС", - сказав він.

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Як повідомило джерело в керівництві Євросоюзу, саміт буде скорочено до одного дня - 28 січня.

За інформацією Іванова, всі ключові питання відносин РФ і ЄС, а також актуальні проблеми міжнародного життя "будуть предметом розгляду на рівні керівників Росії та Європейського союзу".

Однією з центральних для Росії тем на майбутньому саміті стане діалог щодо віз, який ведеться за двома паралельними напрямками: полегшення візового режиму і скасування віз для короткострокових поїздок громадян в перспективі.

Наприкінці листопада постпред РФ при ЄС Володимир Чижов висловив надію, що Євросоюз ухвалить політичне рішення про початок переговорів з Москвою щодо проекту угоди про короткострокові безвізові поїздки. Наприкінці грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що сподівається досягнення прогресу щодо безвізового діалогу до січневого саміту Росія-ЄС.