Мільярдер Полонський стверджує, що Камбоджа не видасть його Росії

"За законами королівства Камбоджа також, як і за законами Російської Федерації, діяння, передбачені ч.4 ст 159 Кримінального кодексу РФ вважається кримінальним злочином. Але при ретельному розслідуванні генеральна прокуратура королівства Камбоджа не знайшла складу кримінального злочину в наданих їй матеріалах", - йдеться в блозі бізнесмена.

"Більше того, генеральна прокуратура королівства Камбоджа вважає, що взаємини між забудовником, інвестором і співінвесторами необхідно розглядати в рамках Арбітражного та Цивільного кодексів Російської Федерації", - продовжує Полонський.

На підставі цього, стверджує він, "згідно вердикту Апеляційного суду м. Пномпень королівства Камбоджа щодо справи про екстрадицію Полонського С.Ю., суд прийняв рішення відмовити в задоволенні запиту про екстрадицію".

Чи є запис у блозі Полонського перекладом вердикту з кхмерської мови, офіційної мови Камбоджі, невідомо. Посольство Росії поки не отримало від генпрокуратури тексту вердикту, повідомили в п'ятницю РИА Новости в російській дипмісії.

У п'ятницю Генпрокуратура РФ заявила про те, що у відповідності з отриманим з Камбоджі судовим вердиктом, екстрадиція Полонського до Росії не скасована, а тільки відкладена до закінчення в суді провінції Сіанук його кримінальної справи про незаконне позбавлення волі місцевих громадян. Відносно товаришів Полонського, заарештованих разом з ним в кінці 2012 року, кримінальне переслідування вже припинено, проте сам Полонський все ще вважається обвинуваченим і знаходиться в Камбоджі в режимі тимчасового звільнення.

У Росії Полонський проходить як обвинувачений, у справі про шахрайство при будівництві житлового комплексу "Кутузовская миля".