У США зійшов з рейок потяг з хімікатами

Як повідомляє Washington Post, з рейок зійшли 18 вагонів потяга, що перевозив, зокрема, спирт і мазут.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, пише РИА Новости.

За словами представника компанії-власника складу, надходять повідомлення про витік мазуту, в той же час місцева поліція заявила про витік етанолу.

Як стверджує шериф Джиммі Дейл Сміт, ситуація перебуває під контролем, але з міркувань безпеки мешканців довколишніх будинків евакуювали.