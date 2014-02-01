У США зійшов з рейок потяг з хімікатами
04:58, 01 лютого 2014Світ
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Потяг з хімікатами зійшов з рейок в американському місті Нью-Аугуста в штаті Міссісіпі, близько 50 мешканців навколишніх будинків були евакуйовані
Як повідомляє Washington Post, з рейок зійшли 18 вагонів потяга, що перевозив, зокрема, спирт і мазут.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, пише РИА Новости.
За словами представника компанії-власника складу, надходять повідомлення про витік мазуту, в той же час місцева поліція заявила про витік етанолу.
Як стверджує шериф Джиммі Дейл Сміт, ситуація перебуває під контролем, але з міркувань безпеки мешканців довколишніх будинків евакуювали.
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