CNN видалив матеріал про потворні пам'ятники, куди вніс монумент Брестської фортеці

Видалити матеріал вирішили після того, як включення в нього пам'ятника захисникам Брестської фортеці викликало різку реакцію в Росії та Білорусі, пише Лента.ру.

«CNN прийнято рішення видалити рейтинг за його невідповідність стандартам каналу», - йдеться в розміщеному на сторінці пості. - Ми ще раз просимо вибачення за ненавмисну образу, завдану цією статтею», - підкреслили в CNN».

Рейтинг найпотворніших монументів світу був опублікований на сайті CNN 24 січня. Монумент «Мужність» сусідив у ньому з пам'ятками Мартіну Лютеру Кінгу у Толедо, жертвам 11 вересня в Нью-Джерсі і статуєю Папи Івана Павла II в Римі.

Широку увагу до рейтингу в Росії було притягнуто лише 6 лютого, коли адміністрація меморіального комплексу «Брестська фортеця-герой» назвала включення в нього монумента «Мужність» «блюзнірським».

Пізніше з різкою критикою телеканалу виступили депутати Державної Думи, які зажадали від керівництва офіційних вибачень. 7 лютого в Раді Федерації виступили з пропозицією заборонити показ телеканалу в Росії.

Увечері 6 лютого в матеріалі CNN були зроблені редакційні правки, у яких підкреслювалося, що телеканал не хотів нікого образити і з повагою ставиться до подвигу солдатів фортеці. Редакція вибачилася перед жителями Росії і Білорусі, проте тоді сам матеріал був залишений на сайті.