Польська авіакомпанія вирішила розпродати забутий пасажирами багаж

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, у аукціоні, який відбудеться 15 лютого, зможе взяти участь кожен охочий, придбавши квиток на один із рейсів авіакомпанії і квиток на сам захід, який відбудеться в кінці цього тижня.

"Візьми участь в аукціоні і дізнайся, що всередині. Купи квиток і прийди 15 лютого в офіс LOT на аукціон багажів-сюрпризів", - зазначає компанія на своєму веб-сайті.

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Учасники аукціону зможуть оглянути виставлений на продаж багаж за годину до початку аукціону, але правила забороняють доторкатися до нього і заглядати всередину.

Компанія також зазначила, що після продажу не буде нести відповідальність за можливі претензії інших осіб, які можуть заявити, що цей багаж раніше належав їм.

Згідно з повідомленням на сайті LOT, компанії вже вдалося продати на цей аукціон всі квитки, ціна яких склала близько 2,5 євро, а польські ЗМІ зазначають, що в інтернеті вже з'явилися пропозиції про їхній перепродаж.

Довідка УНІАН. Заснована в 1929 році компанія LOT належить польській державі. Компанія залишалася найбільшою авіакомпанією в Польщі за кількістю перевезених пасажирів до 2013 року, коли у другому кварталі її вперше випередив ірландський low-cost Ryanair.

За даними польської адміністрації цивільного авіатранспорту (ULC), в третьому кварталі 2013 року ірландська компанія на регулярних сполученнях перевезла понад 1 млн пасажирів (32% ринку) в той час, як LOT - близько 850 тис. (26%).

У минулому році уряд для порятунку компанії LOT від банкрутства виділив майже 100 млн євро.