У Німеччині назвали фільм-переможець Берлінале

В основний Берлінале увійшли 20 картин, повідомляє РИА Новости.

У невеликому містечку в Північному Китаї вбито кілька людей. Поліцейські вирушають на пошуки вбивць. Двоє поліцейських гинуть, третій отримує важкі поранення. Той, хто вижив, іде з поліції і влаштовується працювати охоронцем. Через п'ять років відбувається ще одна серія загадкових вбивств. "Чорне вугілля, тонкий лід" був також відзначений "срібним ведмедем" Берлінале. Нагороду за кращу чоловічу роль отримав Ляо Фань.

Читайте такожГоловну нагороду Берлінале отримав фільм Поза ембріонаКонкурс відкрився 6 лютого показом нового фільму американського режисера Уеса Андерсона "Готель "Гранд Будапешт". За нагороди також боролися фільм американця Річарда Лінклейтера "Отроцтво" з Патріцією Аркетт і Ітаном Хоуком, картина французького режисера Рашида Бушареба "Двоє в місті" з Форестом Уитакером у головній ролі, стрічка японського режисера Йодзі Ямада "Маленький будинок", норвезька картина "В порядку зникнення" Ганса Петтера Моланда з Стелланом Скарсгардом у головній ролі. Крім того, в основний конкурс увійшли британська стрічка "71" режисера Яна Деманжа, картина "Страти" грецького режисера Янніса Экономидеса, "Любі сестри" німця Домініка Графа і робота відомого француза Алена Рене "Любити, пити і співати" та інші стрічки.

Поза конкурсом було показано фільм Джорджа Клуні "Мисливці за скарбами" ("The Monuments Men), перша частина режисерської версії "Німфоманки" (Nymphomaniac) Ларса Фон Трієра і фільм Крістофа Ганса "Красуня і чудовисько" (La belle et la bete) з Леа Сейду і Венсаном Касселем у головних ролях.

Журі основного конкурсу очолив американський сценарист і продюсер Джеймс Шамус (James Schamus). Крім нього, до складу журі увійшли французький режисер Мішель Гондрі (Michel Gondry), гонконгський актор Тоні Люн (Tony Leung), американські актори Крістоф Вальц (Christoph Waltz) і Грета Гервіг (Greta Gerwig). Також серед суддів - американський продюсер Барбара Брокколі (Barbara Broccoli), датська актриса Trine Дюрхольм (Trine Dyrholm), іранський режисер Митрэ Фарахані (Mitra Farahani).