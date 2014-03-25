Польща закликає не загострювати конфлікт з РФ, щоб уникнути війни в Європі

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сьогодні заявив голова польського уряду Дональд Туск.

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"Ми повинні так діяти, аби уберегти Україну, цілий континент від загрози війни. Поступка, однак, не може означати капітуляції. Це є головоломка, котру потрібно вирішити", - сказав він.

Туск наголосив, що він проти "радикалізації позиції, якщо це призведе до загострення конфлікту".

Польський прем'єр заявив, що українська влада та міжнародна спільнота змирились із фактом приєднання Криму до Росії, але не визнають легітимність таких дій. "Можна визнавати факт, не визнаючи легітимності тих подій, і, власне, з такою ситуацією ми зараз маємо справу", - сказав він.

Туск додав, що Росія із запроваджених проти неї санкцій найбільше відчула економічні наслідки, які, зокрема проявились у падінні курсу рубля, обвалі біржової вартості російських компаній та відтоці капіталу.