Туск вважає російську агресію проти України "найважливішим історичним іспитом Європи"

Про це повідомляє РАР з посиланням на сьогоднішній виступ Туска на засіданні Європейської народної партії в ірландському Дубліні.

"Те, що відбувається зараз за східним кордоном Європи, це не лише все більша загроза зі сторони великого, східного сусіда Європи. Це прередусім найбільш справжній, найглибший тест якості нашої спільноти", - сказав він.

"Коли ми говоримо про Європу та кризу (економічну), котра пригнічувала Європу, то говоримо передусім про те, чим є наша спільнота. Коли допомагаємо Україні, то насправді визначаємо по-новому нашу європейську спільноту", - відзначив Туск.

Читайте такожПольща побачила в рішеннях Ради ЄС ”більше, ніж можна було сподіватися”Голова польського уряду закликав не ставитися до подій в Україні та мілітарних дій росіян в Криму як чогось такого, що відбувається "за межами наших кордонів".

"Те, яким чином ЄС буде діяти в справі України, щодо російської політики в Україні, буде насправді вирішувати про те, ким ми є", - сказав він.

Туск висловив думку, що вчорашні рішення Ради Євросоюзу засвідчили, що "Європа має шанс скласти цей найважливіший історичний іспит".

Він зазначив, що Рада Євросоюзу своїми вчорашніми рішеннями в справі кризи в Україні підтвердила силу європейської спільноти.

"Якщо впораємось з власною слабкістю, непевністю, то допоможемо Україні та іншим, які мріють про такий економічний та політичний порядок, як в Європі (...) Я радий, що в контексті конфронтації в Україні Європа показала: ми спільнота, віримо в сенс наших цінностей", - сказав Туск.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз вчора вирішив перервати переговори з Росією в справі запровадження безвізового режиму та нової угоди про співпрацю та пригрозив санкціями за її дії в Криму, який з кінця лютого де-факто практично повністю окупований російськими військами.