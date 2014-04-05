Меркель пригрозила Путіну подальшими санкціями

Про це вона заявила на партійному з'їзді у Берліні, передає Українська правда з посиланням на агентство dpa.

«Якщо і надалі буде зазіхання на територіальну цілісність України, то ми будемо змушені запровадити економічні санкції. Ніхто не повинен в цьому сумніватися. Незважаючи на відмінності (у поглядах на ситуацію щодо російської агресії стосовно України - УНІАН), волею долі ми об'єднані, разом ми приймемо таке рішення»,- наголосила німецький канцлер.

За словами Меркель, «ніхто не має обманюватися» щодо консенсусу всередині ЄС стосовно відповіді Росії.

Читайте такожМеркель не погодилась із порівнянням Путіна з ГітлеромЦі слова керівника німецького уряду пролунали у контексті можливості економічних санкцій проти Росії після анексії українського Криму.

Меркель висловила жаль, що у часи дедалі інтенсивнішої співпраці з Росією, там здобуло перевагу "мислення територіальних претензій через те, що люди в Україні вимагали зближення з Європою".

Водночас канцлер Німеччини наголосила, що «ніхто в Європі не хоче припиняти діалог з Москвою».

Разом з тим, у ЄС вже лунають побоювання, що Росія здійснюватиме тиск і на Грузію та Молдову за допомогою територіальних конфліктів, передає агентство AFP.

«Я переконаний, що Путін це зробить», - заявив керівник зовнішньополітичного відомства Швеції Карл Більдт.

Читайте такожУ ПАРЄ "одностайно та суворо" засуджують дії Росії в КримуЗа його словами, Кремль не "аплодуватиме" підписанню угоди про асоціацію з ЄС цими двома державами, що планується влітку.

Як зазначає Українська правда, Більдт наголосив, що ЄС мусить чітко бачити політичні наміри Росії, "нову ментальність у Кремлі".