Washington Post і Guardian отримали Пулітцерівську премію за матеріали Сноудена

Їх відзначили за репортажі на основі викривальних свідчень Едварда Сноудена, повідомляє Euronews.

Зізнання колишнього працівника американських спецслужб викликали скандал довкола системи стеження Агентства з нацбезпеки США. Це змусило Барака Обаму переглянути принципи роботи спецслужб, зокрема щодо прослуховування телефонів громадян. Коли з‘ясувалося, що Вашингтон стежив за європейськими лідерами, між США та ЄС спалахнув дипломатичний конфлікт.

Читайте такожСноуден впевнений, що Пентагон та АНБ хочуть його вбитиСам Сноуден спромігся утекти зі Сполучених Штатів, де його звинувачують у розголошенні таємниці. Колишнього шпигуна прихистила Росія, надавши йому політичний притулок.

Серед інших лауреатів премії, яку вручать 5 травня у Нью-Йорку, агенція Reuters (за матеріали про дискримінацію мусульманської меншини рохінья у М‘янмі) та видання Boston Globe (за висвітлення теракту під час Бостонського марафону).