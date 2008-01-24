20 офіцерів ВПС загинули в авіакатастрофі в Польщі

Учора ввечері, 23 січня, приблизно за 2-3 км. від аеропорту "Мирославець" (біля міста Щецін, північний захід Польщі), при заході на посадку розбився військово-транспортний літак CASA C-295M (виробництва Іспанії). Станом на ранок 24 січня відомо про 20 загиблих.

За даними телеканалу tvn24, у момент падіння в літаку летіли близько 25 чоловік. Польське телебачення передає, що на борту літака знаходилися високопоставлені офіцери польської армії, усі вони загинули. У країні оголошено жалобу. tvn24 повідомляє, що серед пасажирів були учасники конференції з безпеки польотів.

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі – бригадний генерал. Глава уряду також сказав, що ця трагедія стала "величезною втратою для польських ВВС". Імена загиблих поки не публікуються.

Відомо про наступні подробиці: близько 19:00 C-295M заходив на посадку в аеропорт "Мирославець", літак не дотягнув кілька кілометрів до посадкової смуги, впавши в ліс з висоти близько 200 метрів. Після падіння літак вибухнув, ніхто з тих, хто знаходився на борту не вижив. Спочатку повідомлялося про 7 загиблих, потім стало відомо, що на борту літака знаходилися не менше 14 офіцерів і 4 членів екіпажа. Згодом офіційні джерела підтвердили загибель не менше 20 чоловік.

Відомо також, що C-295M вилетів учора з Варшави, маючи на борту від 50 до 70 чоловік. Але, як пояснюють військові, літак встиг зробити три посадки в інших аеропортах, і багато пасажирів залишли борт до катастрофи.

За фактом катастрофи почато розслідування. Представник ВПС Польщі майор Богдан Ціолковський заявив журналістам, що на даний момент причина падіння літака невідома.

За оцінкою польських ЗМІ, дана авіакатастрофа – найважча для ВПС країни за останні 30 років.

Як передає агентство AP, польський військовий експерт Гржегорж Холдановіч говорить про те, що йдеться про перший випадок катастрофи іспанського військово-транспортного літака CASA C-295M, який вважається одним з найнадійніших і найбезпечніших у світі. Ці літаки використовуються польськими військовими в Іраку і Афганістані. Пілоти літака, що розбився, мали велику льотну практику – їм доводилося працювати в "гарячих точках", зокрема, в зоні бойових дій на території Іраку і Афганістану.

Аж до закінчення розслідування в Польщі заборонені польоти CASA C-295M.

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