Понад 20 людей загинуло під час антикитайських протестів у В'єтнамі

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на місцеві ЗМІ.

У провінції Га Тінь загинуло п'ятеро в'єтнамських робітників і ще 16 людей, яких вважають китайцями, повідомив один з місцевих лікарів.

"Близько 100 людей потрапили до шпиталів минулої ночі. Багато з них - китайці. Ще більше потрапило до лікарень зранку". - розповів медик.

Сотні китайців вже втекли з країни - переважно до сусідньої Камбоджі.

Читайте такожУ В'єтнамі почалася повінь: 28 людей загинуло, 80 тисяч - евакуйованоАнтикитайські заворушення спалахнули в індустріальних районах Південного В'єтнаму після того, як Китай встановив бурову платформу у спірній частині Південно-Китайського моря, на яку претендують одразу декілька країн. Представники влади повідомляють про 460 компаній, заводи яких зазнали збитків, 40 поранених поліцейських і близько 600 заарештованих учасників заворушень.

Нинішнє погіршення відносин між Китаєм і В'єтнамом вважається одним з найгірших після короткої прикордонної війни 1979 року.