Генсеком ОБСЄ на наступні три роки знову призначили Ламберто Заньєра

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр перепризначений на новий трирічний термін. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на ОБСЄ.

Рішення прийнято консенсусом глав МЗС всіх 57 держав-учасниць ОБСЄ, йдеться в повідомленні.

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Італійський дипломат Заньєр став генсеком ОБСЄ в липні 2011 року. З 2002 по 2006 рік він працював директором Центру запобігання конфліктів ОБСЄ. З 2008 по 2011 рік - спецпредставником ООН по Косово і главою тимчасової адміністрації ООН в Косово.

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Другий трирічний термін Заньєр на посту генсека ОБСЄ почнеться 1 липня 2014 року, сказано в повідомленні.