Місія ОБСЄ заявляє про значні порушення прав людини в Україні - Крим став небезпечним

Зокрема, в Україні сталася значна кількість таких серйозних порушень, як убивства, фізичні напади, а також залякування й викрадення. Жертвами ставали переважно активісти, що виступали за Євромайдан, і журналісти, а в окупованому Росією Криму також і українські військові й кримські татари, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожРомпей запевняє, що ЄС не визнає анексію Криму й так звані «референдуми»Події в Україні серйозно вплинули на становище національних меншин, і в першу чергу у Криму, заявили в місії. Там кримські татари опинилися в особливо небезпечній ситуації, до того ж становище українців за національністю стало новим джерелом занепокоєння.

Місія працювала в Україні на прохання уряду країни з початку березня. Її склали експерти двох установ ОБСЄ – Бюро з демократичних інституцій і прав людини і Управління верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, мовиться в повідомленні.