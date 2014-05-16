Керрі пригрозив Росії масштабними санкціями за зрив виборів в Україні

Про це повідомив держсекретар США Джон Керрі на прес-конференції в Лондоні, пише ZN,UA.

Відповідаючи на питання про те, чи буде Росія відповідальна за дії сепаратистів у Східній Україні, Керрі зазначив, що Росія постраждає від санкцій, у разі якщо її "прихильники" завадять проведенню виборів 25 травня.

"Якщо Росія чи її "прихильники" зірвуть вибори і встануть на шляху українського народу, намагається проголосувати, ми застосуємо додаткові санкції", - сказав Керрі.

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"Я не буду вдаватися в деталі, які саме санкції ми накладемо. Все, що я можу зараз сказати, що ці санкції будуть ефективними. Вони матимуть вплив на того, проти кого вони будуть застосовані. Однак я сподіваюся, що Росія приєднається до нас і підтримає голосування, змусить проросійських сепаратистів працювати в рамках процесу, який сама Росія колись підтримала", - заявив Керрі.