Ракетний крейсер Vella Gulf ВМС США прибув до болгарського порту
Американський ракетний крейсер Vella Gulf у п'ятницю прибув до порту болгарського міста Варна на Чорному морі
Про це повідомляється в прес-релізі командувача шостим флотом ВМС США.
«Присутність Vella Gulf у Болгарії підтверджує зобов'язання США зі зміцнення зв'язків із союзниками по НАТО й партнерами через роботу з досягнення спільних цілей із забезпечення миру і стабільності в регіоні», - йдеться в повідомленні командувача.
Читайте такожРакетний крейсер США Vella Gulf сьогодні увійде в Чорне мореЗазначається, що протягом перебування в Болгарії екіпаж судна візьме участь у низці заходів щодо підтримки зв'язків із цивільними організаціями й місцевим населенням.
Зараз у Чорному морі залишаються два кораблі НАТО: французький фрегат Surcouf і крейсер ВМС США Vella Gulf.
Згідно з конвенцію Монтре, військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.