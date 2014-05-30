Ракетний крейсер Vella Gulf ВМС США прибув до болгарського порту

Про це повідомляється в прес-релізі командувача шостим флотом ВМС США.

«Присутність Vella Gulf у Болгарії підтверджує зобов'язання США зі зміцнення зв'язків із союзниками по НАТО й партнерами через роботу з досягнення спільних цілей із забезпечення миру і стабільності в регіоні», - йдеться в повідомленні командувача.

Читайте такожРакетний крейсер США Vella Gulf сьогодні увійде в Чорне мореЗазначається, що протягом перебування в Болгарії екіпаж судна візьме участь у низці заходів щодо підтримки зв'язків із цивільними організаціями й місцевим населенням.

Зараз у Чорному морі залишаються два кораблі НАТО: французький фрегат Surcouf і крейсер ВМС США Vella Gulf.

Згідно з конвенцію Монтре, військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.