Американці назвали Обаму найгіршим президентом

Про це свідчать опубліковані в середу, 2 липня, результати соціологічного опитування університету Куінніпіак, повідомляє Deutsche Welle.

33% респондентів назвали нинішнього господаря Білого дому найслабшим главою держави з усіх 12 повоєнних президентів. 28% опитаних заявили, що найгіршим був попередник Обами Джордж Буш-молодший. Третім найменш популярним серед американців президентом став Річард Ніксон, який керував державою з 1969 по 1974 рік.

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В той же час громадяни США віддають перевагу Рональду Рейгану, який займав пост президента з 1981 по 1989 рік. 35% учасників опитування вважають його найсильнішим президентом з часів закінчення Другої світової війни. На другому місці за популярністю Білл Клінтон (1993 - 2001) з 18% голосів. За Обаму висловилося лише 8% опитаних.

Університетські соціологи провели дослідження в кінці червня, обдзвонивши понад 1400 зареєстрованих виборців. Опитування проходило на тлі зниження рейтингу схвалення політики нинішнього президента США з боку американських громадян. Зараз він досяг мінімальних значень з моменту обрання Обами на вищу державну посаду і становить 41%. Його політику в Україні підтримують 34% опитаних американців.