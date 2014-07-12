Переважна більшість європейців не підтримують політику Путіна - опитування

Як повідомляє «Польське радіо», про це свідчать результати опитування міжнародного центру досліджень PEW, який запитав жителів 44-х країн світу про їх довіру до Росії і відношенню до політики Путіна.

Виявилося, що найменше симпатиків російський лідер має у країнах ЄС та у США, найбільше - на Далекому Сході.

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87% іспанців сказали, що негативно оцінюють дії Путіна на міжнародній арені. Таку думку поділяють 86% поляків, 85% французів та 77% німців.

Натомість дії Путіна схвалює понад половина жителів Китаю та В`єтнаму, а також майже 50% громадян Танзанії, Кенії та Бангладешу.

Опитування проводилося у квітні цього року.