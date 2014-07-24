Ізраїльська армія зазнає неочікувано значних втрат у боях із ХАМАС - ЗМІ

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) зазнає великих втрат у наземній операції у секторі Газа. За один тиждень зіткнень з бойовиками ХАМАСу було вбито 32 військовослужбовці ЦАХАЛу.

При цьому, за всю попередню наземну операцію — “Литий свинець” у грудні 2008 — січні 2009 років — загинуло 10 ізраїльських солдатів, повідомляє Euronews.

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У середу провести в останню путь ізраїльського вояка Макса Стайнберґа прийшли більше 30 тисяч людей. 24-річного уродженця Каліфорнії поховали на Горі Герцля в Єрусалимі.

Тим часом ортодоксальні євреї молилися біля Стіни плачу в Єрусалимі за здоров‘я вояків ЦАХАЛу та швидке закінчення конфлікту.

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Водночас у Тель-Авіві очікують на поновлення авіарейсів. Федеральне управління цивільної авіації США скасувало заборону на польоти до аеропорту імені Бен-Гуріона. Очікується, що європейські компанії, зокрема Lufthansa, відновлять свої рейси до Тель-Авіва у п‘ятницю. Їх призупинили через загрозу ракет ХАМАСу, одна з яких впала близько до злітної смуги летовища.