Глава МЗС Ізраїлю підтвердив, що кабмін виступив проти розширення операції в Газі - ЗМІ

Незважаючи на те, що через кілька днів багатотисячне сухопутне угрупування вирішить поставлене перед ним завдання, Ізраїль, за словами міністра, досі не отримав від міжнародних посередників конкретних пропозицій про умови завершення конфлікту, що забрав за три з половиною тижні життя понад 1,3 тисячі палестинців і майже 60 ізраїльтян, повідомляє РІА Новости.

«Сьогодні завдання, які були позначені для ізраїльської армії, - це знищення тунелів. Крапка. Я можу сказати «на жаль», але це факт. Було голосування, кабінет прийняв рішення. Це зобов`язує всіх членів кабінету», - сказав в інтерв`ю Дев`ятому ізраїльському телеканалу Ліберман - один з восьми членів військово-політичного кабінету.

Сам міністр залишився в меншості, виступаючи за тотальну «зачистку» сектора Газа - знищення всіх бойовиків, їх штабів, військового спорядження, складів зброї і засобів її виробництва.

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Експерти сперечаються про те, що Ізраїль буде робити, якщо до моменту знищення тунелів не буде погоджено перемир`я через посередників, які збираються в Каїрі. Багато хто вважає, що в цьому випадку наземні війська покинуть сектор Газа, але продовжаться його бомбардування і артилерійські обстріли.

«До цієї хвилини конкретної пропозиції з боку Єгипту не надійшло. Ми знаємо про те, що в Каїр зараз з`їжджаються і Абу Мазен (глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас), і представники (правлячого в Газі руху) ХАМАСу, (Ісламського) Джихаду, різних терористичних угруповань. Конкретної пропозиції на дану секунду ми не отримали», - сказав Ліберман.