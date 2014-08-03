В результаті потужного землетрусу в Китаї загинули щонайменше 150 осіб

Як передає телеканал CCTV, за останніми даними, ще понад 180 осіб вважаються зниклими без вісти, понад 1,3 тис. постраждали.

Раніше загиблими вважалися як мінімум 26 людей. Землетрус магнітудою 6,5 стався в провінції Юньнань. Інформації про руйнування поки немає. За даними телеканалу CCTV, він став найпотужнішим за останні 14 років.

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Епіцентр знаходився за 143 кілометри від міста Люпаньшуй, населення якого становить 3 мільйони осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.