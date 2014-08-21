Сьогодні виповнилося 46 років з дня вторгнення військ ОВД у Чехословаччину

Акції відбулися в Празі, Брно, Ліберці та інших чеських містах, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на České Noviny.

До будівлі "Чеського радіо" в Празі прийшли громадські діячі й провідні політики. Деякі з виступаючих провели паралель з нинішньою ситуацією на Донбасі. Зокрема, міністр культури Чехії Даніел Герман дорікав Росії в порушенні суверенітету України.

Читайте такожПутін процитував Геббельса і сказав, що методи нацистів працюють і через 70 роківЛюди збирались біля пам'ятника студенту Яну Палаху, котрий 16 січня 1969 року вчинив самоспалення на Вацлавській площі у Празі на знак протесту проти радянської окупації.

Читайте такожСьогодні виповнилося 23 роки спробі "серпневого путчу"В ніч з 20 на 21 серпня 1968 року в Чехословаччину вторглися понад 300 тисяч військовослужбовців з країн Варшавського договору, були введені 7 тисяч танків. Головна мета, поставлена СРСР, - не допустити демократизації, що отримала назву "Празька весна".

За оцінками чеських істориків, внаслідок вторгнення й окупації загинули до 127 громадян Чехословаччини, понад 500 були поранені.