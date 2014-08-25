У Петербурзі через проукраїнську позицію побили журналіста «Еха Москви»

Про це він повідомив у своєму Фейсбуці, пише Еспресо.TV.

«На акції на підтримку України, де я працював як кореспондент «Еха Москви» в Петербурзі на пікетників і активістів нападали представники націоналістичних проросійських угрупувань.

Побачивши мікрофон «Еха Москви» чоловік з фото вдарив мене ногою по руці і мікрофону. Поліція його НЕ затримала. Потім я зустрів його через півгодини. Він вже став бити ногами по обличчу.

Вибив планшет, мікрофон, збив окуляри. В цей момент його затримали. Мене відвезли в поліцію. Чекаю інспектора. Потім треба фіксувати побої. Якщо у вас є відео, а вони напевно є, прошу надіслати Хто просто бачив дайте телефони, не хочеться це спускати. Пишу на колінах в поліції, спілкуючись з ментами, прошу пробачення за стиль викладу», - написав журналіст.

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Згодом журналіст повідомив, що повернувся з лікарні, де йому діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.

Також він повідомив, що був не єдиним учасником мітингу прихильників вільної України, кого побили люди з георгіївськими стрічками.