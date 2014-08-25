Фінляндія вимагає від Росії пояснити порушення повітряного простору

За словами міністра, в сьогоднішньому порушенні повітряного простору мова йдеться про неозброєний транспортний військовий літак, повідомляють Новини Фінляндії.

За оцінкою Хаглунда, за порушеннями можуть стояти погані погодні умови останніх днів, наприклад, грози.

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