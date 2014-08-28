У РФ почалися тактичні навчання авіації - РНБО

15:01, 28 серпня 2014
Світ
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На території Російської федерації розпочалися тактичні навчання авіації східного командування, які триватимуть з 27 по 30 серпня.

В России снова проходят учения авиации / aviasamara.ru

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, попередні навчання ВПС Росії біля кордонів України, які тривали з 4 по 8 серпня, викликали різку критику Києва і міжнародного співтовариства.

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